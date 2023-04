La ingeniosa oferta de trabajo de un padre para cuidar a su hijo durante la Feria de Abril: "Tendrás gazpacho, filetitos empanados..."

Los andaluces siguen de fiesta. O más bien, los procedentes de Sevilla. Y es que tras la Semana Santa, festividad muy conmemorada en esta ciudad, llega la Feria de Abril.

Siete días donde los sevillanos y las sevillanas se enfundan sus respectivos trajes tradicionales y salen con su catavino a pasearse por las calles de la capital adornadas de farolillos y casetas.

Hay algunos que quieren disfrutar de esta semana al máximo y es por ello que se las ingenian para quedarse totalmente libre de responsabilidades. Entre estos casos se encuentra el de Manuel, un vecino del barrio sevillano de Los Bermejales que ha colgado en Facebook una peculiar oferta de trabajo.

"Buenos días, estoy buscando canguro para la feria. Tres días: domingo 23, lunes 24 y miércoles 26. El resto de los días ya me intentaré escapar yo solo, jeje", comienza el anuncio de este padre de familia.

En los siguientes párrafos explica las condiciones que hay que seguir al respecto, como por ejemplo los horarios o las diferentes comodidades con las que se encontrará la persona que aplique al puesto: "Gazpacho, tortilla, filetitos empanados aparte de todos los canales y plataformas como Netflix, HBO o Prime".

El hombre promete que, al llegar a casa, no hablará sobre los "acontecimientos, anécdotas y momentos acaecidos en el Real", pues tendrá consideración con la persona que esté a cargo del pequeño de 10 años.

Captura de la oferta de trabajo ofrecida. FACEBOOK

"Si quieres pasar unos días inolvidables, contesta a esta publicación y te llamamos para concretar precios, número de filetitos o si el gazpacho lo tomas con o sin huevo duro. ¡Corred! Que me lo quitan de las manos!", añade a la oferta, asegurando que es cien por cien verdad.

Esta divertida e ingeniosa publicación se ha viralizado y cuenta con cientos de reacciones al respecto por parte de los usuarios. "¡A mí me interesa si la tortilla es con cebolla!", "Desde luego que merece la pena leerte por el lote de reír que me he dado", "¿El gazpacho es casero o de bote?", son algunas de las respuestas.