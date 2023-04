Una joven de EE UU pide tortilla de Sacromonte en un bar de Granada: "Cuando me enteré de qué era, no sabía qué hacer"

Maddie es una joven estadounidense que ejerce como profesora de inglés en España, donde vive enamorada de la cultura y la gastronomía de nuestro país, algo que a veces le hace pasar por "aventuras de una pobre guiri".

Con motivo de la Semana Santa ha recordado en su cuenta de TikTok una de sus anécdotas más divertidas relacionadas con la comida: cuando en un viaje a Granada pidió tortilla de Sacromonte sin saber muy bien qué llevaba.

"Me encanta la tortilla española porque está muy rica", dice la joven, que pensó que la tortilla de Sacromonte sería algo similar. La pidió y el camarero, al verla "guiri" puso "una cara medio rara". "Me preguntó si sabía qué era la tortilla de Sacromonte y me explicó lo que llevaba, pero como no entendía las palabras que decía y me da vergüenza no entender le dije ¡sí, ponmela!".

El problema vino de que la tortilla de Sacromonte lleva sesos y criadillas. "Dos palabras que nunca me habían enseñado en mis clases de español". Maddie sólo lo supo al buscar los ingredientes en Google y en inglés.

"Cuando me enteré de lo que había pedido no sabía que hacer. El señor llegó con la tortilla... y me la comí. ¿Estuvo rica?... no lo diría, pero ahora cuando pido comida la busco en inglés antes de pedirla", decía como moraleja la joven.