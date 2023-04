La surrealista manera de cocinar croquetas que ha aterrorizado a miles de usuarios: "No sabía que había que freírlas para comerlas"

En TikTok hay cientos de cocineros que, además de hacer tutoriales de recetas, intentar probar en directo platos de otros países que desconocían. Son muchos los que han intentado cocinar croquetas hasta ahora, pero nadie lo había hecho como Ivanice.

La mujer que reside en España desde hace tiempo se graba a diario cocinando platos típicos de aquí. Hace unos meses dejó sin palabras a sus seguidores cuando, para probar croquetas, las cogió congeladas del paquete y las comió sin cocinar.

Por eso, ahora se ha hecho viral intentando recrear mejor el plato. "Todo el mundo me dijo que las croquetas hay que freírlas antes de comerlas. Vamos a freírlas", comienza el vídeo.

Procede a echar entonces un gran número de croquetas en insuficiente aceite que, además, aún no estaba caliente. Se da cuenta de que quizás necesita más temperatura pero, con miedo a que se quemen, comienza a moverlas.

Un poco de movimiento no sería doloroso si no fuera, porque después de un corte se puede apreciar que todas las croquetas se han derretido, aplastado y están formando una masa sin sentido. "Creo que he echado mucho aceite", se lamenta.

Aun así, con un color demasiado blanquecino, decide coger una cucharada de las croquetas machacadas y sin cocinar y probarlo. "Creo que las prefiero sin freír", comenta, llevando a cientos de usuarios al enfado.

Me he tenido que tapar la boca para no chillar https://t.co/J7o2UeQaDf — Pam ✨🛒 (@Desahogada) April 9, 2023

durante 2 minutos 13 segundos he sido él https://t.co/sHJQtLjjLc pic.twitter.com/ere0WhOizP — 💫💐Nur💐💫 (@zayndelimonpost) April 10, 2023

Me quiero arrancar los ojos. De dónde ha salido este pedazo criminal? 😂😂😂😂 — DavoGR🏆 (@DavidGR666) April 9, 2023

Es de sobra conocido que las recetas erróneas de platos españoles enciende rápidamente las redes y esta vez no iba a ser menos. Entre la gente que intentaba no chillar, han quedado los que no podían dejar de preguntarse "porque no lo ha buscado en Google".