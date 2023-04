Sorprende al enseñar las diferencias entre los supermercados de Australia y España: "Todos los clichés son ciertos"

Una usuaria de TikTok, de nombre Marta Registrada, ha compartido un vídeo en el que ha mostrado las curiosidades que ella como española se ha encontrado mientras hacía la compra en un supermercado de Australia. En tan solo 45 segundos, la joven ha logrado viralizarse en la red social, acumulando más de medio millón de views.

"Curiosidades de los supermercados en Australia para mí como española. Todos los clichés son ciertos", ha sido el título con el que ha posteado la grabación en la red. En el clip, la joven ha acentuado aquellas diferencias que existen frente a los supermercados españoles. Así, lo primero que ha destacado la creadora de contenido es que "a la entrada de todas las tiendas hay frutas gratis para que los niños se las coman".

Posteriormente, Marta Registrada se ha centrado en los productos cárnicos, señalando aquellos que están a punto de caducar y que se pueden adquirir por la mitad de su precio. "Es una sección supercomún", ha expresado.

Acto seguido, ha asegurado que dentro de la tienda "no hay alcohol". Para poder comprar bebidas alcohólicas, los consumidores se deben trasladar a un pequeño local situado a escasos metros del establecimiento, ya que en Australia se registra el ID de cada persona a la hora de adquirirlos.

"Aunque a nosotros nos parezca unos animales supermonos... Ellos se comen a los canguros", ha sido otra de las diferencias que ha recalcado la chica, mostrando a cámara la bandeja de carne. Asimismo, también ha destacado que existe una zona, que ella califica de ideal, donde se pueden comprar "las frutas y las verduras menos bonitas" por la mitad de su precio.

No obstante, lo que nadie se imaginaba es lo que Marta Registrada mostró al final del vídeo y es que las personas en Australia hacen la compra descalzas. Un hecho al que ella ya está acostumbrada dada la normalidad con la que lo ha señalado.

Sin duda, el clip no ha sorprendido a muchos usuarios en la red social. "Siempre pensé que los australianos adoraban a los Kanguros, no sabía que se los comían", "Ostras, con lo de ir descalzos me estalla la cabeza, porque por precaución, por higiene...", "¡Qué buena iniciativa lo de la fruta! Aquí en España prefieren tirarla antes que regalarla" o "Nunca había visto lo de la fruta gratis, mi hijo estaría encantado", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.