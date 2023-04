El vídeo viral de dos nazarenos jugando y molestándose durante una procesión que ha generado risas y críticas

Las procesiones de Semana Santa suelen ser actos solemnes donde lo que prima es el homenaje a la historia de Jesucristo, pero en ocasiones las muchas horas que se pasan procesionando pueden dar lugar a momentos de poco recogimiento.

Es lo que les pasó a dos nazarenos, presumiblemente jóvenes, que iban en una procesión de la ciudad de Málaga, en una estación de penitencia, que para ellos se convirtió en un juego y un rato de molestarse el uno al otro.

Como se puede ver en un vídeo de TikTok subido por @sayitomalaga, ambos nazarenos se empujan, se hablan y juegan a ver quién le apaga el cirio al otro, mientras que el que gana se lo enciende al perdedor.

En un momento dado ambos acaban con el cirio apagado y se ven obligados a pedir fuego a otros procesionantes, que también permanecen relajados, hablando entre ellos o con el público, aprovechando un parón de la procesión.

El caso es que el vídeo ha despertado tanto críticas como apoyos, así como mucha hilaridad. Entre los que no han visto con buenos ojos el comportamiento de los nazarenos está la gente más apegada a las tradiciones y el carácter solemne del desfile. "Yo voy de Mayordomo en una cofradía y puedo asegurar que si veo eso es su último año procesionando", decía una. "Creo que de vez en cuando debería recordarse cuál es la verdadera finalidad de una estación de penitencia", aportaba otro.

En frente estaban los que apoyaban o entendían a los nazarenos. "La gente no entiende que son 8 horas de recorrido, que se necesita algo de diversión, charla... son personas lo que hay ahí, no robots", opinaba una usuaria. "Yo he salido muchos años en cofradía tocando el tambor y la mayoría vamos a pasarlo bien y no de penitencia", opinaba otra usuaria.