Una madre pide a un pasajero cambiar el asiento en el avión para ir con su hija y recibe una dura respuesta: "No es mi problema"

Normalmente, cuando una familia vuela en avión suele pagar una tarifa extra para que todos los miembros tengan una ubicación más o menos cercana entre sí durante el viaje. No obstante, a veces, ese paso suele pasarse por alto, generando un disgusto, o que, incluso, la compañía impida realizar este trámite.

Ante esta situación, en ocasiones los familiares negocian con los pasajeros hacer un cambio de asientos para poder estar más cerca de sus parientes. Sin embargo, no todos están dispuestos a aceptar este intercambio, sobre todo si estos se sitúan en el privilegiado lado de la ventanilla.

Hace un año, un viajero compartió en Reddit la historia que vivió con una madre que quería que él le cambiase el asiento del vuelo para ir al lado de su hija. A pesar de que han pasado casi 12 meses de su publicación, a día de hoy la respuesta que él le dio a la mujer no para de generar diversas opiniones en internet, donde se ha vuelto a viralizar.

Comentario escrito por el pasajero en Reddit. REDDIT

Según contó en el foro, la niña se encontraba sentada en la fila central del avión junto a su padre. Por su parte, su madre se situaba en la misma línea, pero mucho más atrás de ellos, razón por la que quería sentarse junto al resto de sus familiares durante el vuelo que partía de Japón.

Fue entonces cuando la mujer decidió sugerirle a un pasajero, que se encontraba ubicado al lado de la ventanilla y, en este caso, la persona que compartió la historia en el foro, si podría hacer un intercambio de puestos. Aunque el usuario explicó a la madre que entendía la situación, no iba a dar su brazo a torcer debido a que no quería perder su lugar al lado de una de las ventanas del avión.

De esta manera, sin titubeos le proporcionó una contestación de lo más inesperada y que dejó atónita a la madre ante la indiferencia del pasajero. "No es mi problema", fue la respuesta que le dio a la mujer, según contó él mismo en el foro.

El hombre no dudó en criticar la actitud de la madre argumentando que podría haber negociado el asiento con cualquier otro pasajero para ir al lado de su hija y no solo con él. "Me preguntó a mí, y solamente a mí, si podríamos intercambiar el asiento para que ella pudiera estar en la ventanilla, al lado de su hija. Y yo en el asiento central de la fila de atrás. Desde luego que no", escribió el pasajero en Reddit.

Asimismo, el forero dejó claro que no es la primera vez que se dan este tipo de casos en los vuelos y, además, arremetió contra ellos declarando que debieron de pagar la tarifa extra para seleccionar sus asientos e ir todos juntos. "No es mi problema que no reservaran los asientos juntos", expuso tajantemente y sin compasión alguna.

La actitud que tuvo el hombre con la mujer en aquellos momentos ha generado un enorme debate en internet y aún sigue provocando mucha indignación en la red. De hecho, tanto la reacción que tuvo el pasajero durante el vuelo como la crítica posterior que hizo a la familia al exponer su historia en el foro se ha viralizado a través de las redes sociales provocando opiniones de todo tipo.