La peculiar clase de un monitor de 'spinning' arrasa en las redes: "¡Me quiero apuntar!"

La Semana Santa es, para muchos, una fecha muy esperada y que, de hecho, tienen señalada en sus calendarios. En estos días, los semanasanteros viven diferentes sentimientos con los pasos durante las distintas procesiones. Sin embargo, algunos aprovechan para llevar este sentimiento más allá, dejando en el recuerdo curiosas anécdotas.

Una tiktoker ha publicado un vídeo de la peculiar idea que ha tenido su profesor de spinning durante una clase y que poco ha tardado en viralizarse en la red social. Todo esto ocurrió en un gimnasio de Sevilla, Andalucía, en el que, al parecer, el monitor tiene un profundo sentimiento por la Semana Santa y es por eso que ha decido que su entrenamiento aeróbico sea al ritmo de una cofradía.

"¿Habíais visto alguna vez una clase de spinning cofrade? ¡Qué maravilla!, ha escrito la usuaria en el clip, en cuyas primeras imágenes se ve cómo el profesor tenía ya preparado una marcha de procesión para sus alumnos y, además, incienso. En concreto la canción era Callejuela de la O, de Francisco Francisco Joaquín Pérez Garrido y Martín Salas Martínez.

El clip del inusual entrenamiento acumula más de 250 mil views y numerosos ingeniosos comentarios. "Una no lleva el compás", "La que no sigue el ritmo no le gusta la Semana Santa", "¿Donde hay que firmar para apuntarme a eso?", "O sea, mi sueño" o ¿Dónde es? Me quiero apuntar si es así todo el año", son algunas de las opiniones.

Otros usuarios se han sorprendido con la ocurrente idea del profesor. "Me muero y todavía no he visto nada. Pero, muy bien. Cada uno pone la música que quiere", "Se nos está yendo de las manos..." o "Yo que estoy acostumbrada al spinning con música de DJ. No daría ni una", son otros de los comentarios que se pueden leer en la publicación.