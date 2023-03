La cómica reseña sobre un libro que sorprende a su autor: "Debe de haberle dejado con un buen sabor de boca"

Las reseñas se han convertido en un fenómeno viral en Internet. Ya sean sobre restaurantes, hoteles, colegios o cualquier establecimiento relacionado con el ocio, las más originales suelen comentarse en las redes sociales.

La última de la que se ha hablado en Twitter ha sido sobre un libro de José Miguel Mulet. Este catedrático de biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia ha recuperado un comentario que dejó una usuaria cuando compró su libro Comer sin miedo: Mitos, falacias y mentiras sobre la alimentación en el siglo XXI.

"No he podido leerlo, ya que mi perro, nada más llegar, se lo comió. Repetiré compra porque realmente es un libro que me interesa", escribe la usuaria en el apartado de reseñas.

Hay reseñas buenas, reseñas muy buenas, reseñas geniales, reseñas obra maestra... y luego está esta. pic.twitter.com/sPTL1cyCXW — JM Mulet (@jmmulet) March 29, 2023

Así pues, la mascota de esta mujer cumplió a raja taba con el título del libro. "Hay reseñas buenas, reseñas muy buenas, reseñas geniales, reseñas obra maestra... y luego está esta", señala el autor en el tuit, donde ha compartido el mensaje a través de una captura de pantalla.

La reseña consta del año 2020 y, en su momento, fue "útil" para cinco usuarios. Gracias a que el catedrático la ha recuperado y mostrado en su perfil de Twitter, este ocurrente mensaje ha sido comentado por sus seguidores.

Pues sí se comió el libro Comemos lo que somos, debe ser un 🐕 muy letrado. — Guillermo Lopez Lluch (@glopllu69) March 29, 2023

¿Y la opinión del perro? ¿El libro estaba rico, dejaba un buen sabor de boca, era para repetir? ¿Cuántas patitas le dio el perrete? 🤔



¿Repetirá la compra porque el interesa el libro para leerlo o para comerlo? 😅 — gorlok 🧉 ⭐⭐⭐ (@gorlok) March 29, 2023

El libro debe de haber dejarlo con buen sabor de boca. Se nota por la valoración de cinco estrellas. — Rumen Stoev (@Rumenstg) March 29, 2023

Literalmente se deboró el libro 😅😅👍🏻👍🏻 — Camilo Darkhorse (@CamiloLeonH) March 29, 2023

"Debe ser un perro muy letrado", apunta un internauta, "¿Y la opinión del perro? ¿El libro estaba rico, dejaba un buen sabor de boca, era para repetir? ¿Cuántas patitas le dio el perrete?", se pregunta un segundo, "El libro debe de haberle dejado con buen sabor de boca", recoge un tercero.