Una joven cuenta que su ex conserva una foto de los dos juntos a pesar de que se dejaron hace 5 años: "No la voy a quitar"

Suele darse el caso de que cuando se produce una ruptura, la entonces pareja termina como dos desconocidos con un pasado en común. Pero, a veces, la situación es bastante diferente y el cariño y el respeto perdura a lo largo del tiempo, a pesar de que su relación haya llegado a su fin.

Así le ha sucedido a una joven, quien ha contado en Twitter lo que más le ha sorprendido de una publicación que su expareja, a quien dejó hace cinco años, ha posteado en sus redes sociales. El post de la usuaria, de nombre Marieta, poco ha tardado en viralizarse debido a la situación que ella relata.

"Mi ex acaba de subir una historia en mejores amigos - en Instagram- de él, pero detrás sale una foto nuestra enmarcada de cuando teníamos 15 años. Hace 5 años y la foto aún sigue ahí", ha escrito la joven en un hilo, donde, además, ha adjuntado dos capturas de pantalla de la conversación que tuvo con su entonces novio tras viralizarse el post.

mi ex acaba de subir una historia en mejos de el, pero que detrás sale una foto nuestra enmarcada de cuando teníamos 15 años. hace 5 años y la foto aún sigue ahí. — marieta🐞 (@sierrayabree) March 25, 2023

Un usuario ha comentado que, seguramente, "después de ver" el tuit, la expareja de la usuaria se deshaga de la instantánea. Ante esto, la joven ha respondido que, tras ver el post, su exnovio le ha dicho: "No la voy a quitar". Otro internauta ha opinado que tal vez siga conservándola por dejadez y la joven ha dado respuesta a su tuit adjuntando dos capturas de pantalla en la que su ex afirmaba que "por respeto" seguía guardando la imagen.

El post acumula más de 25 mil 'me gusta', más de 1 millón de views y diversos comentarios. Entre ellos, los usuarios han expuesto situaciones en las que se sienten identificado con el que fuera pareja de Marieta por aún conservar recuerdos de las que un día fueron su pareja.

Yo sigo con una caja de mi ex,en el mueble de encima de la cama,donde tengo todas nuestras fotos,cartas y un regalo que me hizo en el escritorio, hay personas que te marcan mucho aun que hayan que tenido que tomar caminos diferentes 🥺 — yisu (@yisu_s11) March 25, 2023

Llevo el collar que me regaló desde hace 3 años y ahí va a seguir puesto — Eva Olmo (@evaaaolmo) March 25, 2023

Yo tengo una foto de mi primera ex en la cartera desde los 16 años. Tres exs y mil chicas han pasado y ahí sigue. #Tradicion — D. Brestitas Golosas y Esponjosas (@CorrochoyGoloso) March 25, 2023

podria ser yo perfectamente — Melero 🇪🇸 (@joseemelero) March 25, 2023

"Yo sigo con una caja de mi ex, en el mueble de encima de la cama, donde tengo todas nuestras fotos, cartas y un regalo que me hizo en el escritorio, hay personas que te marcan mucho aun que hayan que tenido que tomar caminos diferentes", "Llevo el collar que me regaló desde hace 3 años y ahí va a seguir puesto", "Podría ser yo perfectamente" o "Yo tengo una foto de mi primera ex en la cartera desde los 16 años. Tres exs y mil chicas han pasado y ahí sigue", son algunas de las opiniones.

yo aún guardo cositas que me regalaron mis otros novios pero porque son recuerdos no sé, igual que guardo fotos con gente que ya no me llevo, simplemente recuerdos bonitos y ya https://t.co/lDxHFEjmOB — bel ensta enfadada (@belenstt) March 26, 2023

el amor es super bonito incluso cuando los caminos se pausan o se separan, siempre queda el respeto https://t.co/nYJoqZugQg — Ikram (@ikkyrs) March 25, 2023