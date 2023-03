Un hombre de 102 años asegura que la vida le cambió al divorciarse: "Tenía taquicardia y me sentía muy mal todo el día"

La esperanza de vida aumenta cada vez más. Tal y como apunta el Instituto Nacional de Estadística, eso se debe a "la implementación de políticas de salud pública, la disminución y erradicación de la desnutrición infantil, el incremento en calidad de vida de la población y la reducción de la mortalidad infantil".

Entre estos casos se encuentra el de Mauricio, un señor de 102 años que asegura estar viviendo los "mejores momentos de su vida" tras haberse convertido en una de las personas más longevas del mundo.

El motivo de su felicidad es, nada más y nada menos, que el haberse divorciado de su segunda esposa a los 99 años. El hombre ha concedido una entrevista para el programa Nosotros a la mañana, donde ha relatado su historia.

Mauricio contó su historia de vida en Nosotros a la mañana: ¡Hoy cumple 102 años! @santizeyen pic.twitter.com/FBWcSuWeQ0 — Nosotros a la mañana (@NosotrosElTrece) March 20, 2023

"Antes de divorciarme me estaba enfermando, tenía taquicardia, hipertensión y me sentía muy, muy mal todo el día", dijo durante la entrevista. "A los dos o tres meses, se me pasaron todos los males, se terminó la hipertensión, se me terminó la taquicardia. Estoy disfrutando del cariño de mis hijos, de toda la gente que me conoce", prosigue con sus declaraciones.

Desde el programa le preguntan que cuál es la clave para vivir tantos años, algo que Mauricio no duda ni un segundo en su respuesta: "Teniendo mucho amor a toda la gente. La mejor receta me la enseñó un poeta que dijo 'cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga, cultivo una rosa blanca'. Esa es mi guía para vivir muchos años".

Asimismo, el hombre apunta que ejercitar la memoria es también muy importante para vivir más años. Él lo hace a través de la lectura, aunque asegura que los ojos le empiezan a fallar. "Me ayuda la técnica moderna con los teléfonos móviles, que uno puede agrandar la letra o acercarla, o al ordenador, que uno lo tiene más cerca que el televisor", concluye.