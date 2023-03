El polémico relato de una joven que rechaza a su cita por pedirse un Cacaolat: "¿De dónde has salido, del Chiquipark?"

Tener una primera cita implica, en muchas ocasiones, el sentir nervios, dudas e incertidumbre sobre cuál o cómo va a ser la impresión de la persona con la que se ha quedado.

Estos encuentros pueden salir bien y que, por lo tanto, se produzcan más, o, por el contrario, mal y que no se vuelva a repetir. Es por ello que la tiktoker Sonia Suamor ha cogido su micrófono y ha salido a la calle a preguntar a la gente cuál ha sido su peor cita.

Lo que no se esperaba era la tajante respuesta que ha recibido de la joven a la que ha preguntado. "Un día que quedé con un pavo y se pidió un Cacaolat y yo una cerveza", apunta la chica, con cierto tono despectivo.

"Le dije: 'Pero tú, chaval, ¿de dónde has salido, del Chiquipark?'", prosigue la joven, quien añadió que "nunca más" iba a volver a quedar con ese chico. "Hay gente muy cucú de la cabeza, la verdad", finaliza en su intervención.

El vídeo recoge ya más de tres millones de visualizaciones y cientos de comentarios y reacciones al respecto, muchas de ellas, mostrando rechazo ante la chica por la manera en la que ha contado su relato.

"El chaval esquivó una bala", "Yo sí que digo next si no te gusta el Cacaolat", "Un chaval que no se deja llevar por la presión social, desde luego salió ganando", "A mí depende del día me apetece un Cacaolat, un zumo de naranja, un café o una cerveza, no le veo el problema", son algunas de las respuestas en defensa del chico.