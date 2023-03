Un 'tiktoker' muestra algunos productos de la semana española de Lidl en Holanda: "¿Esto qué es? Hay cosas que no he visto nunca"

La gastronomía es una de las cosas que más extrañan las personas que emigran de su país de origen. Por esa razón, cuando se pasa mucho tiempo fuera, buscan establecimientos que ofrezcan productos de su tierra.

Así le ha pasado a un tiktoker, quien ha acudido a la semana española del Lidl en Holanda para adquirir alimentos propios de la cultura española. El vídeo se ha viralizado en la red por la sorprendente experiencia, en la que el joven se ha encontrado con productos que jamás había visto en la península.

"¡Por fin ha llegado la mejor semana aquí, en Holanda! La semana española del Lidl", ha empezado diciendo el tiktoker, de nombre Jesús. No obstante, antes de comenzar el recorrido por el establecimiento, el joven ha dejado claro que el supermercado "tiene productos que nunca había visto".

Lo primero que ha mostrado Jesús han sido aquellos productos que, de manera indiscutible, pueden resultar familiares. Así, ha enseñado en el vídeo una tortilla de patatas con espinacas, otra de pimientos, chistorra, tablas de queso y jamón serrano y empanada de carne y de atún, entre otros productos. "Lleva la semana tres días y, literalmente, que se acaba todo. A la gente le encanta", ha matizado el joven.

Acto seguido, el tiktoker ha dado paso a los productos más inusuales que se ha encontrado en el supermercado. "Vamos con las novedades que nunca las había visto", ha expresado. El primer producto que ha destacado han sido unas magdalenas con chocolates que, en sus palabras, "tienen una pinta de estar más secas..., pero con leche entra".

"Lo más raro que nunca lo había visto ni siquiera en España o, al menos, en Cádiz o Andalucía es la Quesada Pasiega", ha reconocido el joven, evidenciando que este es el producto que más impacto le ha causado. "Yo, sinceramente, no sé que es esto. Nunca lo he probado, pero me quedo loco", ha asegurado Jesús.

Según ha seguido contando el joven, la Quesada Pasiega no tuvo buena acogida en la semana española del Lidl, pues, como se podía ver en el clip, casi todas las unidades seguían en el mostrador.

Como si de una tercera parte del vídeo se tratase, el tiktoker ha continuado el recorrido mostrando algunos productos congelados que también formaban parte de la semana española. "A ver con qué me sorprenden", ha expuesto.

"Veo cosas muy raras como croquetas de patatas. ¿Esto qué es, chicos?", ha manifestado Jesús, mostrando su desconcierto. Los siguientes productos han sido más comunes, como churros, croquetas de jamón y queso manchego, calamares a la romana o buñuelos de crema catalana.

El vídeo acumula casi medio millón de views y numerosos comentarios en los que los usuarios aclaran al joven que la Quesada Pasiega es un alimento propio de Cantabria. "Eres español y no has probado la quesada. No tienes perdón" o "La quesada es típica de mi tierra, Cantabria", son algunos de los comentarios que se puede leer en la publicación.