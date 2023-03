El sorprendente secreto de esta foto viral de la orilla de la playa

Una ilusión óptica es cualquier ilusión del sentido de la visión que nos lleva a percibir la realidad de varias formas. Internet está lleno de imágenes que pueden dar pie a la ambigüedad.

Recientemente, se ha hecho viral una foto, tanto en Twitter como en Reddit, una foto de lo que parece que es la orilla de una playa, de noche, con las olas suavemente llegando a la arena.

Pero en realidad, no se trata ni de la playa, ni de la arena, ni del mar. Por no ser no es ni siquiera un paisaje. En realidad, se trata de una imagen muy ampliada de la parte inferior de un viejo coche.

Imagen viral que se supone que es una playa... pero en realidad no. TWITTER

Es un tiktoker que se hace llamar @HecticNick el que, a través de un vídeo en la red social de origen chino, reveló la verdadera naturaleza de esta imagen que se ha hecho viral.

En las redes sociales se ha encendido un debate entre los que sostienen que es imposible que no sea una foto de una playa nocturna y los que están convencidos de que se trata de una mera ilusión óptica.