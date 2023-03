Creían haber ganado el Euromillones... pero un fallo técnico les dejó destrozados

Una pareja que creía haber ganado un bote de 182 millones de libras en el Euromillones quedó destrozada tras perderlo todo simplemente por una cuestión técnica. Los británicos Rachel Kennedy, de 19 años, y Liam McCrohan, de 21, habían jugado a los números ganadores durante cinco semanas seguidas antes de que finalmente salieran en un sorteo.

La aplicación de la Lotería Nacional notificó a Rachel que sus números habituales eran una "combinación ganadora", lo que le hizo pensar que le había tocado el premio gordo. Rachel, estudiante de empresariales, declaró a The Sun en 2021: "Entré en la aplicación y ponía 'Winning Match' y pensé 'Dios mío, he ganado'. "Así que llamé a mi novio Liam y a mi madre a la habitación y tampoco se lo podían creer", añadió. Pero no era así.

Y es que la pareja quedó decepcionada cuando se dieron cuenta de que el pago del billete de Rachel no se había realizado porque no tenía suficiente dinero en su cuenta. "Llamé al número pensando que había ganado 182 millones de libras y me dijeron: 'Sí, tienes los números correctos, pero no tenías fondos en tu cuenta para pagar el boleto'", reveló ella misma. "Estaba en la cima del mundo cuando pensé que había ganado, pero cuando me enteré de que no, Liam estaba realmente más disgustado que yo", se lamentó.

Liam, estudiante de Economía, ya había estado haciendo cuentas sobre cómo gastarían el dinero. "Ella estaba bastante relajada al respecto, pero yo ya lo había gastado en mi cabeza", explicó antes de añadir que se le rompió el corazón cuando se enteraron de que en realidad no habían comprado el billete.

"Cuando lo miramos y eran sus números habituales, parecía que había ganado y me dejé llevar", esgrimió Liam. Rachel creía que los números que había estado usando durante semanas eran de mala suerte y los cambió para el próximo sorteo de 2021. "Hemos jugado a estos números exactos durante unas cinco semanas seguidas", concluyó.