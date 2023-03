El vídeo viral sobre el peculiar detalle en los nuevos bancos de La Puerta del Sol: "¿Veis que tienen aquí como unas moneditas?"

Hace ya un año desde que comenzaran las obras de la Puerta del Sol de Madrid, y aunque todavía quedan unos últimos detalles por finalizar, ya se puede caminar por la emblemática plaza madrileña. Así mismo, no son pocos los que han empezado a descubrir los detalles más escondidos tras la renovación.

Prueba de ello ha sido el vídeo que el usuario de Tiktok Viviendoenlacasll3 ha subido a su cuenta. En la publicación, Jony, como se llama el dueño del perfil, muestra los "stoppers" incrustados en los bancos. Estos elementos son medidas "anti-skaters", para que los patinadores no utilicen de manera indebida los asientos.

"Mirad, ¿veis estos bordillos? Pues estos bordillos, ¿veis que tienen aquí como unas moneditas?. Esto de aquí y esto de aquí es para que los skaters no lo patinen. Se llaman stoppers, para que no jodan el granito y no lo patinen, porque es un bordillo precioso", ha enseñado el hombre en su vídeo. Lo que señala son unos pequeños relieves metálicos de color dorado que sobresalen en los bordes de los bancos.

El vídeo cuenta ya con casi 800.000 reproducciones y más de 50.000 'me gustas'. Por ello, no es de extrañar que la bandeja de comentarios se haya colmado de todo tipo de opiniones. Las dos perspectivas más destacas son las divididas entre quienes están a favor y quienes opinan que se trata de "arquitectura hostil".

"Me parece genial, si quieren hacer skate que se vayan a parques especiales para ello", han comentado muchos usuarios, asegurando que los patinadores suponen un riesgo en zonas tan concurridas.