El sorprendente razonamiento de una joven tras sufrir un atropello: "Ya que no he dormido la siesta y casi me matan..."

La fuerza de voluntad, las ganas de estar activo o no querer desaprovechar la cuota mensual son buenos motivos para acudir al gimnasio, pero tampoco pasa nada por parar y faltar un día, sobre todo si el motivo es que has sido atropellado.

María no debe pensar igual, sino al contrario. A esta joven no le importo que "casi la matasen" de camino al gimnasio, sino que más bien le pareció suficiente motivo para no faltar a su cita.

Así lo contó su novia Belén, que compartió en Twitter la conversación de WhatsApp que tuvo con ella tras este momento. "Si te digo que me acaban de atropellar... Casi me matan", le contó su pareja.

a mi novia la acaban d atropellar y la tía se va al GIMNASIO a entrenar recién atropellada pic.twitter.com/8DZ1a2039L — belenciaga 🧛🏻‍♀️ (@belennciagaa) March 7, 2023

"¿Dónde estás, cariño?", le preguntó la tuitera, preocupada. "En el gimnasio, me he venido en coche", respondió María, dejando a su novia perpleja.

"¡No me jodas que vas a ir a entrenar recién atropellada!", exclamó Belén. "Hombre, ya que no he dormido la siesta y casi me matan por venir. Qué menos que venir", argumentó la víctima. "Eres la tía más increíble que conozco", añadió Belén.

nada cariño un poco d pierna y se te pasa 👏🏼 — belenciaga 🧛🏻‍♀️ (@belennciagaa) March 7, 2023

En apenas unos días, su tuit ya acumula más de 900.000 reproducciones y 23.000 likes, y ha aparecido en diferentes medios que han hecho que las protagonistas se rían de lo sucedido: "María, gracias por ser atropellada" o "Nada cariño, un poco de pierna y se te pasa" son algunas de las bromas de Belén.