Así es la lucha por llegar a los Juegos Paralímpicos de París de Didi, la atleta con una enfermedad que le hincha una pierna

Didi Okoh es una atleta de 20 años diagnosticada con una enfermedad poco frecuente denominada 'Linfedema Primario'. Se trata de un hinchazón provocado por la acumulación de líquido linfático en el cuerpo. En su caso el hinchazón es en la pierna izquierda.

A pesar de las limitaciones que tiene, Didi se niega a que esta enfermedad le frene y le impida perseguir su sueño de convertirse en atleta profesional: "No sería quien soy sin mi pierna, sin embargo el camino hasta la autoaceptación ha sido muy difícil", asegura la joven.

A los 16 años, cuando su pierna comenzó a aumentar de tamaño la echaron del equipo de atletismo, lo que supuso un punto muy difícil porque no se sentía comprendida. Le daba vergüenza incluso salir de casa: "Me daba angustia salir porque la gente me grababa y me miraba la pierna", explica.

Gracias a encontrar una referente como la paraatleta Bibi Jackson, Didi, a punto de dejar definitivamente el deporte, se lanzó a seguir entrenando, participó en competiciones regionales y nacionales hasta conseguir la clasificación de atleta discapacitada: "Siento que vuelvo a tener algo en lo que centrarme".

En su día a día Didi asegura tener muchos dolores en la pierna y dificultades para encontrar pantalones que le queden bien a ambos lados, aunque ha encontrado que los estilos más holgados como los pantalones palazzo y los vaqueros de pierna ancha son una buena elección.

Didi no duda al decir "Ahora tengo una gran confianza en mi y voy a seguir trabajando duro para conseguir clasificarme para los Juegos Olímpicos de París en 2024".