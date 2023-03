Un usuario al que "no le gusta el gimnasio", se tatúa los abdominales para poder lucirlos sin hacer ejercicio

La forma usual de conseguir unos abdominales marcados es hacer muchos ejercicios específicos y cuidar extremadamente la dieta, de forma que esos músculos sean visibles, algo que se ha puesto de moda en los últimos años. Sin embargo, hay otras formas.

Por la que optó un usuario de un local de tatuajes de Manchester, en el Reino Unido, es por tatuarse los músculos abdominales encima de su barriga, buscando que fuera un dibujo hiperrealista.

"Ha sido una de las peticiones más inusuales que me han hecho", dijo Dean Gunther, el tatuador encargado del procedimiento, a la agencia de noticias Caters. "Él siempre quiso tener un six pack [como se conoce a los seis músculos abdominales], pero no le gusta mucho ir al gimnasio o hacer una dieta", explicaba el tatuador.

Completar el tatuaje, que cubre por completo el abdomen del sujeto, llevó dos días de trabajo y requirió una cuidadosa planificación para colocarlos de forma armónica sobre la barriga del usuario.

Por supuesto, entre los comentarios al vídeo del proceso de tatuaje, que se hizo viral, hubo de todo. "Definición de trabajo inteligente", dijo un usuario y un conocido entrenador personal neoyorkino, Gerren Liles, bromeó sobre el asunto: "Lo he estado haciendo mal todo este tiempo", dijo porque su método sí es hacer ejercicio.

"Debería tatuarse la cara de Brad Pitt en su rostro", sugirió otro bromeando y llevando más allá la idea, mientras que a otra usuaria le pareció todo un engaño: "Imagina que llegas a casa con alguien y se quita la camiseta y lleva eso", reflexionaba.

Otros se preguntaban: "Si hace ejercicio y consigue abdominales, no tendrá un '6 pack', tendra un '12 pack', ¿no?". "Cuando entrene y realmente tenga abdominales, sus abdominales tendrán abdominales", escribió otro.