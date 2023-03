La paciencia con la que un policía trata a un 'tiktoker' que intenta burlarse de él: "Soy autónomo, yo pago tu salario"

Lo que intentaba ser un vídeo para intentar demostrar que él llevaba la razón ha conseguido el efecto completamente contrario. Esto es lo que le ha pasado al usuario de TikTok, Joseph Ben Adam. Y es que en la publicación que ha compartido incrementando a un policía, los internautas han aplaudido la actitud del agente.

En el vídeo, el dueño de la cuenta graba a un agente mientras le habla en inglés para decirle que se comporta como "un idiota". Por lo que se sabe al tiempo en la propia publicación, el agente acudió al lugar donde se encontraba el tiktoker tras recibir un aviso. Por ello, le pidió la documentación, aunque el hombre se negó a dárselo.

Tras comprobar que el policía solo le hablaba en castellano, el tiktoker finalmente decide dejar de usar el inglés para pedirle su "número de policía" y continuar con su actitud prepotente. De esta manera, dejando atrás un acento falso por uno canario, le vuelve a pedir su identificación: "Deja de hacer el tonto, dame el número de eso".

Ante esta forma de dirigirse a él, el policía le responde: "Mira, te voy a decir una cosa, la próxima vez que faltes el respeto a un agente de la autoridad tienes una sanción y si sigues con esa actitud te vienes detenido. ¿Vale?".

El agente en todo momento le pide que deje de grabarle, aunque el hombre no acepta sus demandas: "No puede decirme lo que tengo que hacer. Le dije que no estamos en Arabia Saudí". Por ello, el agente le vuelve a explicar el motivo por el cual se encuentra allí: "No venimos aquí por gusto".

Su manera para justificar su actitud arrogante asegura: "Soy autónomo, te pago el salario, pero tranquilo me voy de aquí, no voy a declarar más en España". Ante su comportamiento, los internautas ha aplaudido al agente y le preguntan el porqué de su actitud.

Aunque, lo cierto es que esta no es la primera vez en la que se comporta así. En todas sus publicaciones se muestra con aires de grandeza, alardeando de dinero y de poder. De hecho, llega a asegurar que "le persigue la policía secreta".