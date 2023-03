Recrean el romance de 'Titanic' con un efecto mariposa musical: "No puedo dejar de verlo"

La película Titanic se encuentra celebrando su 25 aniversario, y por ello, no han sido pocos los que han decidido tirar de ingenio para poder conmemorar esta fecha tan especial.

Prueba de ello ha sido el tiktoker David Scott. A través de su cuenta en la red social, enbigger, ha compartido un impresionante vídeo en el que recrea el romance entre Jack y Rose, los protagonistas de la historia interpretados por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Para conseguirlo, el hombre ha creado un efecto mariposa a base de barras de metal y las piezas de un xilófono. De esta manera, mientras dos pequeñas canicas de metal recorren sus caminos, suena la banda sonora. Cada bolita representa a uno de ellos, (de hecho, la que representa a Rose es de color oro rosa) y mientras avanzan se muestran los momentos más icónicos. Desde el momento en la proa del barco, el baile o el trágico final.

La publicación de TikTok, de apenas un minuto de duración, cuenta ya con casi nueve millones de reproducciones y más de un millón de 'me gustas'. Además, no son pocos los comentarios que pueblan su bandeja de mensajes. Entre los más destacados, muchos internautas aseguran que han "llorado a mares" por el vídeo, y quienes "no pueden dejar de verlo".

Aunque, lo cierto que no es la primera vez que David sorprende a los usuarios de esta red social. Y es que su cuenta acumula ya casi siete millones de seguidores a los que deja con la boca abierta con sus circuitos recreando las bandas sonoras de películas y videojuegos.