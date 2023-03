Se hace un 'selfie' cada día durante tres años seguidos y sorprende con el resultado: "Parece el Instagram de Piqué"

El paso del tiempo es algo que se puede apreciar muy bien en las fotografías. Sobre todo en los cambios físicos, ya que a medida que transcurren los años, la gente evoluciona.

Es por ello que Óscar, un joven tiktoker, decidió sacarse un selfie cada día durante tres años para observar su evolución. Un total de 1095 fotografías que ha juntado, cronológicamente, en un vídeo donde se aprecia esta progresión en el tiempo.

"Todo esto empezó de broma y, sinceramente, no tenía mucha fe de si lograría acabar el primer año", apunta en la explicación de su propio reto. "Lo que no me esperaba era acabar haciéndome un selfie cada día durante tres años seguidos", asegura.

@oscar_juniorr 3 años en menos de 2 minutos y 1095 selfies🤯(2020,2021,2022) Todo esto empezó con la coña y sinceramente no tenia mucha fe al principio de si lograria acabar el primer año, pero lo q no me esperaba era acabar haciendome un selfie cada dia durante 3 años seguidos. Ahora no lo puedo dejar, y quiero aguantar esto el maximo de tiempo posible. El reto ahora? Llegar a los 5 años.🫡 Vamos a por ello. ♬ Funk Rave - Don´t Let Me Down 140 Bpm - kirtap

El cambio más notable en estos tres años es su pelo: corto y rubio, rapado, castaño con tupé, media melena con la raya en el medio y, finalmente, recogido con trenzas.

Este vídeo cuenta con más de un millón de visualizaciones y las reacciones de los usuarios recogen todo tipo de opiniones. "Me he enamorado de todas tus versiones", apunta una usuaria, "En tres años no ha tenido ni un grano", comenta otra, "Parece el Instagram de Piqué", asegura otra, pues el perfil del exfutbolista se compone, en su mayoría, de selfies.

El tiktoker añade en su explicación que, ahora que ha empezado, no puede dejar este challenge y quiere "aguantar el máximo de tiempo posible". "¿El reto ahora? Llegar a los cinco años", apunta.