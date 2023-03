Un grupo de jóvenes capta en directo su aparatoso accidente por grabarse mientras conducían

La incorporación de cámaras en los dispositivos ha provocado que los usuarios quieran captar cualquier vivencia en su aparato. Sin embargo, en algunas situaciones no es bueno distraerse. Así le ha ocurrido a un grupo de jóvenes que se trasladaban en coche a Sahagún (Colombia) y registraron en directo su accidente, que se ha hecho viral en las redes sociales.

Con la idea de perpetuar en el tiempo aquel momento, la copiloto, que no llevaba cinturón, empezó a grabarse con su móvil en el interior del coche. Como se ve en las imágenes, ella y al menos otras 3 personas, incluida la conductora, estaban atentas al dispositivo, hasta que ocurrió lo inevitable.

El grupo de jóvenes vociferaba la canción California de Feid. La conductora desvió la vista de la carretera y se unió a cantar con el resto de pasajeros. "Bebé, me siento en California porque fumo y no me dicen nada", sonaba en el reproductor.

Tan solo unos segundos después, la música quedó en un segundo plano y los gritos se llevaban todo el protagonismo. En el vídeo se observan los rostros de miedo y la incapacidad de hacer algo frente a un aparatoso accidente.

La distracción de la conductora acabó en un tremendo susto, del que hubo final triste, pero podría haber sido peor. Después de que la copiloto recuperase su móvil, se observó a la conductora muy nerviosa. "¡El carro de mi papá!, ¡El carro de mi papá! ¡De mi papá!", gritaba angustiada la que estaba al mando del coche, mientras sus amigos le pedían que mantuviera la calma.

El vídeo se ha compartido en las redes sociales, donde se ha hecho viral, y acumula más de 13.000 reproducciones y numerosos comentarios en los que se crítica el comportamiento de los jóvenes. "Sin ningún cinturón de seguridad puesto. ¡Qué belleza e irresponsabilidad! Antes no se mataron o terminaron en coma" o "Tres segundos bastó para la distracción para el accidente", son algunas de las opiniones.

Lo peor no es que le pasa al carro, ni a estos jóvenes, a la final se lo buscan y que les pase a mayores no me importa, pero y el que está ajeno, la persona que se encuentren afuera de ese carro, la atropellan como pasa muchas veces y quien responde, sanciones severas. — Saúl Campos (@SalCamp24214849) February 28, 2023