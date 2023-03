Un 'tiktoker' se hospeda en el "hotel más barato del mundo": dos euros por noche y un baño de menos de un metro cuadrado

A la hora de viajar siempre es importante elegir bien el hospedaje. Hay hoteles que son muy caros, pero sus condiciones no se corresponden por el precio que se paga, y otros que son más baratos y que sorprenden con sus instalaciones.

El segundo caso suele ser algo puntual, por lo que lo mejor es encontrar un punto medio, ya que, aunque el alojamiento solamente sea para descansar durante unas horas del día, es favorable que este reposo sea de calidad.

Oriol Vicente sabe bien de este tema. Y es que este internauta dedica su cuenta de TikTok a enseñar los diferentes lugares a los que ha viajado, además de recomendar a sus seguidores sitios para hospedarse y para hacer turismo.

Recientemente, ha publicado un vídeo en el que ha enseñado "el hotel más barato" en el que se ha quedado. Este alojamiento se encuentra en Vietnam y el precio por noche es de tan solo dos euros.

Los servicios que ofrece este hotel son un baño de apenas un metro cuadrado y una habitación compartida en la que hay doce literas. "Lo malo de la habitación es que si hay gente roncando o haciendo ruido, lo escuchas y es un poco molesto".

"Aquí probablemente veréis el váter peor diseñado de la historia", es su opinión sobre el baño. Y es que, tal y como muestra en el vídeo, además de ser pequeño, al sentarse sobre la taza del váter, las rodillas chocan con la puerta.

Este vídeo se ha viralizado en la plataforma y cuenta con más de 7.200 'me gusta' y cerca de 240.000 reproducciones. Su expectación ha causado diferentes opiniones en los usuarios que lo han visto.

"¿Has regateado?", le comenta un seguidor de manera irónica, a lo que el tiktoker le responde siguiéndole la broma: "No, esta vez he tirado la casa por la ventana". "Sin miedo al éxito", "He estado en peores y por más dinero", "Dónde se encuentra ese palacio", son otras de las respuestas.