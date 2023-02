"No estoy embarazada, estoy gorda": el ingenioso cartel que el dueño de una perra ha tenido que hacer para que dejen de alimentar a su mascota

El dueño de una perrita se ha visto en la obligación de ponerle un cartel a su mascota para que la gente le diera de comer. Esta ha sido la medida desesperada que el dueño del animal ha tenido que tomar después de que esta fingiera ser una perra callejera para aprovecharse de la buena fe de sus vecinos.

Así lo ha mostrado la cuenta Última Hora Col en Tiktok. En el clip aparece el animal, claramente entrado en carnes, con un cartel colocado a modo de collar donde se puede leer: "No me den más comida, por favor, yo como en mi casa. No estoy embrazada, estoy gorda de tanto pedir, ayúdame con mi dieta. Gracias".

La publicación no tardó en hacerse viral en la plataforma. Actualmente, cuenta ya con casi dos millones de reproducciones y cientos de comentarios riéndose de la situación. Aunque también destacan aquellos que se preocupan por la salud del animal o los que comparten sus propias anécdotas con sus mascotas.

Muchos internautas se han sentido "representados" con el animal y han pedido carteles para ellos mismos. Y es que muchos comentarios aseguran que es demasiado "adorable como para no darle de comer". Lo cierto es que el animal sufre sobrepeso, por lo que la dieta para ella es más que necesaria.