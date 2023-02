Unos recién casados se quedan atrapados durante horas en un ascensor: "Al menos pudimos pasarlo juntos"

Para celebrar una boda se planifica cada detalle con unos cuantos meses de antelación. Todo tiene que salir perfecto. Sin embargo, a veces suelen ocurrir sucesos inesperados. Así le pasó a una pareja de recién casados en Carolina del Norte el pasado fin de semana. Los novios se quedaron atrapados en un ascensor cuando se dirigían a celebrar el convite previo a la noche de bodas.

Victoria Jha y Panav Jha, de la India, se acababan de dar el 'sí quiero' y celebraron su unión con dos fiestas: una primera ceremonia al estilo occidental y otra segunda boda al estilo indio. Según lo planeado, se trasladaron al Gran Bohemian Hotel de Charlotte (Carolina del Norte) para celebrar sus nupcias con las características propias de sus orígenes. La recepción tenía lugar en el decimosexto piso, sin embargo, sucedió lo inesperado.

Los novios no llegaron a la última planta, sino que se quedaron durante dos horas y media atrapados en el ascensor del hotel junto a cuatro invitados. "Subimos unos cinco pies (metro y medio aproximadamente) y luego nos detuvimos. La puerta estaba ligeramente entreabierta así que dije que eso no era normal", explicó el esposo de Victoria.

Los seis fueron rescatados por el departamento de bomberos de la ciudad, quienes reconocieron que, tras probar con diferentes soluciones, tuvieron que sacarlos del ascensor empleando cuerdas. "Los colocamos en lo que se llama un asiento apresurado, es solo un asiento simple que se engancha alrededor de ellos y los conectamos a nuestro sistema de cuerdas", aseguró Michael Claycomb, un miembro del cuerpo de rescatistas.

Afortunadamente, ninguno necesitó atención médica. Según detalló el departamento de bomberos de la ciudad al medio WBTV, las llamadas por quedarse atrapados en los ascensores ocurren todos los días, pero esta vez era diferente. "Fue salvaje, pero una experiencia loca, divertida y memorable que estará en los libros", declaró la novia de Panav.

A pesar que no fue una boda como imaginaban, ya que no pudieron celebrar su compromiso junto a sus invitados, los recién casados ven esta experiencia como algo positivo y que no olvidarán. "Al menos pudimos pasarlo juntos", expuso Victoría. "Será algo que recordaremos para siempre. Voy a decirles a mis hijos que su mamá era tan hermosa que el departamentos de bomberos tuvo que venir", bromeó el novio.