La picardía de los alumnos no tiene límites y, cuando un profesor decide programar un examen, muchos buscan la manera de aprobar de la manera más sencilla posible: copiando. Sin embargo, a un grupo de segundo de bachillerato la jugada no les ha salido como esperaban.

Este miércoles, Espejo Público ha mostrado en su sección 'Ver para creer' el tuit que una de las alumnas ha compartido a través de su perfil en la red social del pajarito: "Nuestro maestro de Geografía se ha dejado queriendo la carpeta en clase sabiendo que íbamos a mirarla por si estaba el examen y nos hemos encontrado esto".

La joven ha compartido, además, una fotografía del supuesto examen que el profesor había dejado en el aula. Así, la primera pregunta precisa que los alumnos explique el significado de los términos: "a) Pero espera; b) Que me he dejado los exámenes; c) Y mi querido 2 de Bach; d) Se quiere aprovechar; e) ¿De verdad te pensabas que no me iba a quedar con ustedes? Jaja; f) Por cierto, ya me he cambiado de carpeta. Pensaba que era naranja, no rosa. Y tengo una reputación que proteger..."

nuestro maestro de geografía se ha dejado queriendo la carpeta en clase sabiendo que íbamos a mirarla por si estaba el examen y nos hemos encontrado esto 💀 pic.twitter.com/HaWFzddlS9 — candy:) (@twdelacandy) February 17, 2023

Desde el plató del matinal de Antena 3, los colaboradores han destacado el ingenio del maestro y, por su parte, Diego Revuelta ha apuntado, entre risas: "Yo habría sido más malo y les habría dejado un examen falso".

El profesor, lejos de parecer satisfecho con la tomadura de pelo de la primera pregunta del supuesto examen, expone una segunda en la que señala que va a dar una pista sobre el contenido de la prueba. Sin embargo, vuelve a quedarse con el alumnado y, en las opciones a elegir señala: "Que nooo... jajaja. Me caéis bien, pero por eso mismo os debo preparar para el mañana. Si os lo doy todo hecho no os estoy enseñando nada, ¿no? Pero lo más fuerte es que sigues leyendo, en vez de salir corriendo a buscarme y darme la carpeta como buenos alumnos, malditos".

"O, si no, mejor en la siguiente jajajaja Ay señor. Deberíais poneros a estudiar en vez de intentar aprovechar los despistes de la gente honrada. Sé que lo más importante está en el interior, que lo exterior es solo fachada. Pero yo con los mapas no parto peras. Es ver un mapa bonito y, uf. Me encanta, ¿sabes? Este no tiene nada que ver con demografía, pero qué espectáculo, niño", finaliza el profesor.