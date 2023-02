Las reseñas de restaurantes ya son casi un género en internet. Ya sea por su originalidad o por el empeño que algunos usuarios ponen en criticar el local en el que han estado, aparecen valoraciones de lo más curiosas, aunque casi siempre destacan las negativas. Y Soy Camarero puede dar fe de ello.

Así lo ha compartido el internauta en su perfil de Twitter, pues este famoso tuitero acostumbra a compartir reseñas y anécdotas relacionadas con la hostelería. Y parece que se entretuvo mucho leyendo una de las últimas que publicó, pues casi parece una película, con policías incluidos.

"Siéntate, coge unas palomitas y disfruta de esta bonita historia", comienza la crítica, que emplaza los hechos a un 4 de febrero en el que celebraron el cumpleaños de un amigo. "Yo, lamentablemente, tuve la feliz idea de ir a este lugar, un antro conocido por todos al que nadie quería ir, pero era el karaoke más cercano".

"Entramos y nos atendió la dueña con una exuberante simpatía", describió irónicamente. Como eran los únicos en el lugar, pudieron cantar pronto, pero el micrófono estaba bajo de volumen y no quisieron subírselo. Pero, canciones aparte, el cliente explicó que empezó a ponerse "cariñoso" con otro invitado y una amiga, así que los tres se fueron al baño "a cariñosear un poco más".

¿Tienen todos sus palomitas? 🍿Pues empieza la peli 3...2...1 pic.twitter.com/oLBdjkySL9 — Soy Camarero (@soycamarero) February 20, 2023

"A los 10 segundos de entrar al baño, la dueña empezó a aporrear la puerta como si le quedaran tres minutos de vida" con frases como "id a drogaros a vuestra casa". "Hasta aquí quizá puede tener razón la señora, pero quiero recalcar que no estábamos haciendo nada indecente, solo dándonos un inocente besito", defendió.

"Cuándo abrí la puerta y vio que éramos tres, dijo que éramos unos viciosos y empezó a insultarnos muy fuerte, mientras yo le intentaba explicar, terminó diciéndome maric** y yo educadamente le contesté que era una pu**", relató el autor de la crítica.

Entonces, la dueña del local le dio un bofetón y él se lo devolvió. "Siguieron una serie de insultos mientras nos íbamos a la puerta. La discusión siguió y agarró del cuello a una amiga y le tiró del pelo a otro. Vino la Policía y se lio pardísima", aseguró el cliente.

"En conclusión, no vayan a ese lugar a no ser que quieran emociones fuertes de este tipo", comentó. "La verdad es que al final me lo pasé bien, por eso le pongo dos estrellas", concluyó.

Tras más de 135.000 visualizaciones y más de 1.200 likes, la publicación recibió los comentarios de decenas de tuiteros, muchos de los cuales no creían la historia del todo. Hubo quien dio razón a la dueña, pero también quien se rio con la historia y se pusieron del lado del cliente. Aun así, fuera real o una reseña edulcorada, lo cierto es que da para una película -o cortometraje- de lo más costumbrista.