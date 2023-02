El vídeo de TikTok que muestra cómo eran los gimnasios en los 80: "El último ejercicio es para romperse la espalda"

La cuenta de Tiktok @curiosoeincreible está arrasando con un vídeo que ha rescatado de un antiguo reportaje que mostraba cómo eran los gimnasios en los años 80.

En él aparecen dos mujeres en diferentes máquinas haciendo ejercicios mientras son entrevistadas por la reportera. "La primera vez que la probé me salieron cardenales", admite una de ellas, la primera, mientras hace sus ejercicios subida de pie a una máquina rodeada de metales.

En el segundo ejercicio, una joven se tumba en una especia de camilla, con los brazos y los pies totalmente estirados. "Ánimo, porque se puede moldear el cuerpo con un poco de esfuerzo, ejercicio y con la tortura", explica la reportera, en shock viendo a la deportista.

Unas imágenes que están causando furor en las redes, ya que llevan más de 30 mil 'me gusta' y decenas de comentarios. "El último es para abdomen y romperse la espalda", dice uno. "LO QUE ME HE REÍDO CON LA DE LA TUMBONA 😂😂😂😂😂😂😂😂", comenta otra, sobre ese mismo ejercicio. "No entiendo que se supone que hace el primero", admite otro. Otro usuario avisa: "En 30 años seguramente va avanzar mucho y lo que hacemos nosotros en el gym se va ver así".