Una turista española descubre, tras perder su equipaje, que en Bali no venden ropa interior: "Pregunto a las locales y se ríen"

Irse de vacaciones a Bali es una de las experiencias más buscadas por muchos amantes de los viajes. Un paraíso de playas y naturaleza que poca gente sabe que tiene unas reglas muy distintas a las occidentales que pueden causar un gran choque cultural.

Una turista española se ha hecho muy viral al revelar algo que nadie se esperaba de la isla de Indonesia: "No venden bragas". O al menos, según ha revelado esta usuaria experta en viajes, son muy difíciles de encontrar.

"Hemos perdido una bolsa de ropa interior y he venido a comprar de emergencia, pero no encuentro en ninguna de las tiendas habituales", ha explicado en un vídeo que ya tiene más de 2 millones de reproducciones: "No venden por política de religión".

Ha acudido a H&M, Zara o incluso a Oysho y ha descubierto que incluso en las especializadas en ropa interior "solo venden sujetadores". "Encima pregunto a las locales y se ríen. Se descojonan, pero nadie me dice nada", ha añadido, pidiendo ayuda a alguien que haya podido estar en la misma situación.

Muchas direcciones no ha recibido en sus comentarios, pero sí mucho cachondeo. Tanto que ha tenido que hacer más vídeos asegurando a los más preocupados que aún le quedan un par de bragas y que, si no, "llevará bañadores".

También ha revelado que ha encontrado "paquetes de 3 bragas a 18 euros", un precio que ha considerado altísimo y por el que ha decidido esperarse a su próxima parada en Australia para ir de compras.

Ha concluido su explicación señalando que, "por si alguien más le pasa", hay "una especie de Corte Inglés" donde se pueden encontrar, muy a su pesar, "bragas de abuela": "No sé si será por la religión, pero hemos decidido esperarnos a Australia".