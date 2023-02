Una universitaria cuelga una nota en el tablón de anuncios insultando a su novio infiel: "Una loba como yo no está para tipos como tú"

Una alumna de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia dejó una nota en el tablón de anuncios dirigida al que parece ser su expareja, Pedro. Un escrito que deja atónito al resto de los estudiantes por las confesiones que hay en su contenido, así como la alusión directa al reciente huracán musical Sesión #53 de Shakira y Bizarrap.

Al parecer, la estudiante había intentado ponerse en contacto con Pedro por medio de diferentes llamadas a su teléfono móvil, pero no recibía respuesta. "Hola Pedro. Te hablo por aquí porque no tienes la vergüenza de contestarme el teléfono", expresó la joven.

Asimismo, la alumna desveló el motivo por el que su historia de amor había llegado a su fin y la razón por la que este hecho no le fastidiaba. "Quiero que sepas que no me molesta que te follaras a mi amiga Andrea", prosiguió la nota.

"¿Sabes por qué? Porque yo estuve con tu amigo Luis", confesó la universitaria, especificando, además, la fecha exacta en la que pasó todo: "17/10/2022".

Pedro desconocía que su novia había tenido una noche de pasión con su amigo y tampoco era consciente de todo lo que supuso ese encuentro. "Debo decirte que él ha sido el que me pegó la candidiasis. Te mentí cuando te dije que era una infección. Pero, dejando aparte todo esto, él fue el que me dio el mejor orgasmo de mi vida", desveló crudamente la alumna.

"Así que Pedro, que te vaya bien con Andrea (una loba como yo no está para tipos como tú)", expuso la alumna a la vez que le deseaba que Andrea no le pusiera los cuernos, ya que, en sus palabras, "todos saben que es una guarra".

La nota ha sido compartida en Twitter por una alumna de la Facultad, quien estará atenta a la respuesta que vaya a dar Pedro, pues, hasta ahora, no se conoce ni se ha pronunciado al respecto. El tuit acumula más de 200 mil interacciones y casi 3 mil 'me gusta'.

Entre los comentarios, muchos de los usuarios han reprochado la actitud de Andrea por publicar sus intimidades en la Facultad."¡Qué patético, por dios! No hay nada coherente" o "Va de digna cuando le puso los cuernos y encima le pegan la candidiasis...", fueron algunas de las opiniones.

Otros de los internautas no se han creído lo que han leído. "Quiero pensar que es broma", "¡Qué fuerte!" "Esto no puede ser real", expresaron. Algunos también bromearon con la canción: "Andreanamente no es como suena".

