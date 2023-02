La sorprendente carta de una niña de 7 años al chico que le gusta: "He llegado a la conclusión de que o aportas o apartas"

Aunque cada vez haya más personas que estén en contra de celebrar San Valentín, puesto que para ellos, "el amor se celebra todos los días", son muchos los que aprovechan este día para expresar lo tanto que quieren a su pareja.

Una de las formas para comunicar estos sentimientos es a través de cartas. Pero, a veces, estos escritos no contienen exactamente lo que uno espera leer.

Y si no que se lo digan a Miguel, el destinatario de la carta que ha escrito Valeria. Esta niña de 7 años le escribió al chico que le gusta una declaración en el que le dice de todo, salvo palabras bonitas.

Mañana es San Valentín, un buen día para recordar esta carta que le escribió una niña de 7 años al chico que le gustaba pic.twitter.com/4Ub9hK1Sxs — ceciarmy (@ceciarmy) February 13, 2023

"Hola, Miguel. Espero que estés muy bien sin mí", es como Valeria comienza su texto. "Me gustaría que me valores. He llegado a la conclusión de que o aportas o apartas", prosigue.

Unas tajantes declaraciones en las que la niña está siendo muy directa con el chico, pues le asegura que ya volverá llorando y ella no le hará caso. "Una princesa no pierde la corona por un plebeyo", añade.

Antes de despedirse, añade una posdata: "Me perdiste". En el final del folio dibuja un corazón roto y entre paréntesis se puede leer: "No se la enseñes a nadie o te enteras".

Esta carta ha sido por compartida por Ceciarmy, una de las cuentas que comparte los memes más virales en las redes sociales. El tuit cuenta ya con más de dos millones de visualizaciones y 45.000 'me gusta'.

Cientos son las reacciones que aplauden a Valeria por haberse atrevido a confesarle de esta manera sus sentimientos al chico. "Una niña de 7 años se valora más que yo y que todas mis amigas juntas", "Espero que lo hayas entendido, Miguel", "Hay que ser como Valeria en la vida", son algunas de las respuestas a la publicación.