La madre vegana de TikTok narra lo mal que lo pasó su hija cuando comió paté por error en un cumpleaños: "Empezó a vomitar y a llorar"

Rocío, que se hace llamar en TikTok Vegana y normal, ha vuelto a llamar la atención con una de sus anécdotas sobre las vivencias que ha tenido una de sus hijas. Y, en esta ocasión, ha sido contando que su hija comió paté por error en un cumpleaños.

La usuaria se hizo viral la pasada semana cuando contó que en el colegio de su hija Navia, de 8 años, estaban organizando carnaval y habían decidido que su clase iría disfrazada de pescadores, algo que dejó a la pequeña "absolutamente devastada", ya que "atenta contra sus principios".

Pero este fin de semana, Rocío, que actualmente tiene todas sus redes sociales en privado, volvió a compartir otro vídeo sobre algo que le sucedió a su hija Antía, de 7 años, en un cumpleaños de una compañera de clase: "Probó la carne por primera y única vez, por error, y casi se muere del asco".

La madre de la cumpleañera hace una bandeja especial para la niña de esta señora, pero la niña por accidente prueba paté la Piara. Y ella hace un video para contar el trauma que supuso. pic.twitter.com/a7GyWzTnry — Jimina (@Jimina_Sabadu) February 11, 2023

"La madre de la cumpleañera tenía una bandejita preparada para ella con sándwiches vegetales y con cosas vegetales que Antía podía comer", contó la tiktoker. "Se lleva uno de los sándwiches a la boca, veo que se queda blanca, que le empiezan a dar arcadas".

"La madre se había confundido y había metido por el medio un sándwich de paté de tapa negra, que eso es asqueroso hasta para mí, que no lo tomaba ni de pequeña. Imaginaos una pequeña que jamás ha consumido carne", destacó la madre.

"Empezó a vomitar, un asco horrible le dio a la pobre, empezó a llorar. No llegó a tragárselo y se ha quedado traumatizada, me lo recuerda siempre", aseguró Rocío. "No lo olvida. Como veis, no se trata de adoctrinamiento, sino sencillamente de que para ella hay ciertas cosas que no las considera alimento".