Cumplen el deseo de lanzar la prótesis de su padre al mar para que llegue a Ibiza, pero terminan hallándola antes de lo esperado

Michael Harris fue un marinero que murió el pasado diciembre a los 66 años tras 20 años surcando los mares de todo el mundo. Padre de tres hijos, su último deseo era que estos lanzasen al mar la pierna ortopédica que llevaba debido a que la suya tuvo que ser amputada por un problema de circulación.

Así pues, cumplieron con su petición. Natalie, una de las hijas, dejó escrita una nota en la articulación para que, cuando llegase a tierra firme, si alguien se topaba con ella, les escribiese al respecto.

Y así fue, aunque recibieron noticias de ella antes de lo previsto. Su punto de partida era Lydney (Gloucestershire, Inglaterra) e Ibiza era el destino que habían escogido para el final de la travesía.

Sin embargo, esta prótesis viajó solo 30 millas (unos 48 kilómetros) antes de llegar a tierra en Weston-super-Mare (Somerset, Inglaterra). Fue una bióloga marina quien dio con la pierna y contactó con Daniel, otro de los hijos de Michael.

"No pensé que escucharíamos nada al respecto tan pronto, pero cuando mi hermano me envió un mensaje diciendo que lo habían encontrado, me sorprendió", comenta Natalia a Daily Mail.

La profesional les dijo que "podría pasar un mes antes de que salga al mar más allá del estuario, ya que la marea lo sigue arrastrando hacia adentro". Es por ello que los hermanos esperan que llegue más allá de Weston.

"Dijimos donde sea que termine, definitivamente saldremos a visitarlo, ya que será divertido", concluye Natalie con esta enternecedora y divertida historia.