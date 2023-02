"El cartel perfecto no existe": el dueño de un bar pide a sus clientes tener buenos modales con un inusual letrero

Ser amable y tener buena educación son dos elementos que en bares y restaurantes no están tan presente como podría pensarse. Por eso, el dueño de un bar ha decidido intentar incentivar a sus clientes ser cordiales con una inusual oferta.

Así lo ha mostrado a todo sus seguidores, Jesús Soriano, o más conocido en Twitter como Soy Camarero. El internauta, a través de su perfil, se encarga de publicar todo tipo de contenido relacionado con el mundo de la hostelería.

En uno de sus últimos tuits comentaba: "El cartel perfecto no exist…" como si la propia imagen que acompañaba al mensaje le interrumpiera mientras escribía.

El cartel perfecto no exist... pic.twitter.com/dRwPKvy31H — Soy Camarero (@soycamarero) February 12, 2023

En ella se podría ver un cartel donde se explican los tres precios de una caña:"Una caña: cinco euros. Una caña, por favor: 2,50 euros. Hola buenas tardes, me pones una caña, por favor: 0,85 euros".

Es que la amabilidad debería estar presente siempre,yo estoy cansao de estar detrás de la barra dar un hola! buenas tardes,días y las contestación es....Un café,caña etc sin saludar ni na — Fel (@Feljrm) February 12, 2023

La publicación cuenta ya con más de 54.000 visualizaciones y cientos de 'me gustas'. Por ello, no es de extrañar que no sean pocos los que han respondido aplaudiendo la iniciativa: "Es que la amabilidad debería estar presente siempre", ha escrito un usuario contando su experiencia, "Yo estoy cansado de estar detrás de la barra, dar un '¡hola! Buenas tardes', y la contestación es... 'Un café'. Sin saludar ni nada".