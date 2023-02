Una inquilina denuncia la situación que estaría viviendo con su casera, que la habría amenazado y le querría casi duplicar la renta

Hace falta una Ley de vivienda que dé seguridad no solo a los caseros, también a los inquilinos y regular los precios del alquiler.



En la Comunidad de Madrid no hay Ley de Vivienda y Ayuso ya ha amenazado con no cumplir con la estatal si sale aprobada.

👇 https://t.co/WeReT8tgoB