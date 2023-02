La reacción de un hostelero cuando uno de sus camareros le dice que va a ser padre: "Ya decides tú"

Las precarias condiciones laborales es uno de los males que caracterizan hoy en día a buena parte del sector de la hostelería en España. La cuenta de Twitter 'Soy Camarero' acostumbra a exponer en esa red social aquellos casos que reflejan precisamente la situación que viven muchos trabajadores, que no ven respetados derechos tan básicos como un permiso de paternidad.

Ese ha sido uno de los últimos ejemplos mostrados por este usuario en Twitter, donde ha publicado la conversación de Whatsapp entre un camarero y su jefe a raíz de la inminente paternidad del primero.

Aunque no se puede leer la conversación entera, que incluye además un audio, del diálogo se entiende que, en vez de regular dicha baja por paternidad ante la Seguridad Social -que durante ese tiempo corre a cargo del Estado, no del empresario-, el jefe opta por un "despido normal" para el trabajador.

"Si no meto mi paternidad, ¿podría seguir trabajando con vosotros?", pregunta el camarero, a lo que su jefe le responde en un audio y posteriormente el afectado confirma con un "entonces, no se puede".

El trabajador no se da por vencido al intentar convencer a su jefe de que ha sido un buen empleado en todo el tiempo que ha estado trabajando allí: "Yo, realmente, te digo algo con sinceridad. He ayudado a la empresa a no poder más, he hecho de todo, y me vais a echar solo porque mi hijo va a nacer y por paternidad, ya que es algo que me corresponde, no lo veo justo, Mati", le comenta el camarero.

A pesar de las palabras del empleado, el jefe no da el brazo a torcer. "Te entiendo. Y llevas razón en que diste lo máximo", le explica, pero a continuación insiste en que "no es echarte, es solo trabajar de extra hasta que esa situación termine. No tienes que tomártelo mal. Ya decides tú", concluye.

El tuit no ha tardado en hacerse viral en pocos días, provocando la indignación por parte de muchos otros usuarios de Twitter. "Está tardando en denunciar y aportar esa conversación como prueba", apunta un tuitero en los comentarios, a lo que 'Soy Camarero' le ha respondido que esa denuncia "ya está en marcha", según le indicó el propio afectado.

Otros apuntan a la falta de información por parte del hostelero en cuanto a las bajas de paternidad, ya que "a la empresa, de hecho, no le cuesta un euro. Está bonificado al 100%", indican. Por su parte, un abogado laboralista explica en los comentarios que "este despido es nulo de manual (art. 55.5 ET). Es importante que el trabajador lo impugne en el plazo de 20 días hábiles pidiendo la nulidad", recomienda.

Asimismo, otras tuiteras también han hecho hincapié en que "ahora que esto también le pasa a los hombres, quizás se haga más visible la dificultad de las madres trabajadoras".

Algunas han expuesto su caso: "Ahora entenderás cómo nos sentimos las mujeres, yo perdí dos trabajos por embarazo, coincidió que estaba por contrato, te dicen que están muy contentos contigo, que cuando hayas parido nos llamas y volveremos a contratarte. Han sido las únicas veces que he estado en paro", ha comentado otra usuaria de Twitter.