El emotivo mensaje de un piloto a sus padres la primera vez que volaron con él: "Sin ellos a mi lado, esto no habría sido posible"

"El vuelo de hoy es muy espacial para dos personas que van entre todos ustedes, pero aún lo es más para mí". Así ha comenzado Jordi Jacas, piloto de Air Europa, el habitual mensaje dedicado al pasaje en cada trayecto en avión. Era el inicio de un emotivo mensaje dedicado a sus padres, que ocupaban dos asientos en la primera fila de la aeronave.

Era la primera vez que Jacas pilotaba un avión con sus padres a bordo y no ha querido dejar pasar la oportunidad de dedicarles unas conmovedoras palabras a través de la megafonía, que después ha compartido en redes sociales a través de un vídeo en su cuenta de Instagram, @pilot_jordi.

"Para mí no hay palabras para poder describir la satisfacción e ilusión que eso me hace sentir. Dos personas que me han apoyado en absolutamente todo para poder llegar a conseguir mi sueño desde niño, un sueño que era poder hacer este trabajo, un sueño que era ser piloto", ha relatado.

Mientras sus padres escuchaban enternecidos, ha reconocido lo satisfecho y agradecido que les estaba: "La verdad es que no ha sido un camino fácil. Ha sido intenso, con muchas emociones por medio, pero sin duda ha merecido la pena y no lo cambiaría por nada de este mundo".

"Solo quería aprovechar la ocasión para agradecérselo públicamente delante de todos ustedes, ya que estoy seguro de que sin ellos a mi lado esto no habría sido posible", ha continuado.

Y ha finalizado su mensaje diciéndoles lo mucho que los quiere: "Les deseo un muy buen vuelo y les agradezco su confianza para volar con nosotros. Gracias por todo, mamá y papá. Vos estime".

Los padres del piloto fueron incapaces de contener el llanto y aplaudieron las palabras de su hijo, al igual que hizo el resto del pasaje que volaba ese día junto a ellos