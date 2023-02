Sorpresa cuando le cobran un suplemento por pedir que le corten la tarta de cumpleaños: "¡No sabía que esto era un servicio!"

A la hora de celebrar un cumpleaños en un restaurante, muchos son los que llevan su propia tarta para soplar las velas en el establecimiento junto con sus más allegados.

El comer este pastel requiere de que sea cortado para poder dividirlo entre los comensales. Pero lo que no se imaginaba Gigi, una joven tiktoker, es que el restaurante le fuera a cobrar por este servicio.

"Cuando la camarera nos pregunta si queremos que corten el pastel que trajimos, pensando que está haciendo algo bueno por nosotros... pero nos cobra 25 dólares", comenta la usuaria en el vídeo que ha publicado enseñado la cuenta de la comida.

"¡No sabía que esto era un servicio!", añade en el pie del vídeo. La publicación no ha pasado por desapercibida de los usuarios de la red social, pues cuenta ya con más de 800.000 reproducciones y varios comentarios al respecto.

"Mi restaurante lo hace, pero tenemos que avisar a los comensales de que hay que pagar si comen el postre de fuera. Normalmente, no tienen problema en pagarla", asegura un usuario que trabaja en el mundo de la hostelería.

Pero hay otros que no opinan lo mismo. "Eso es indignante", añade un segundo, mientras que un tercero comenta: "He trabajado en muchos restaurantes y nunca he oído que cobren por cortar una tarta. Es una locura".