Le escribe a su "vecino de número" y la conversación acaba siendo surrealista: "No tiene muchas luces"

Internet ofrece muchísimas ventajas en cuanto a cercanía y comunicación y algunos usuarios intentan aprovecharlas, aunque a veces sus ideas sean un poco cuestionables. Así sucedió con un internaura que decidió escribirle a su "vecino de número" por WhatsApp y la conversación entre ambos se viralizó en las redes sociales.

Un "vecino de número", tal y como se explica en la conversación, es el número de teléfono del usuario cambiando la última cifra por un número menos. "¡Hola, vecino de número!", escribió el usuario. El receptor el mensaje, que no conocía de nada al emisor, le preguntó "¿quién eres?".

El usuario le explicó cómo había conseguido su teléfono y que se trataba de su "vecino de número". "Soy tu vecino de número. Mi número de teléfono acaba en una cifra menos que el tuyo". A pesar de la aclaración recibida, el receptor, que no entendía nada, le preguntó "¿cómo has conseguido mi número?".

La conversación que se generó entre ambos usuarios, tildada por muchos como surrealista, en tan solo unas horas, acumula casi 15 mil 'me gusta'. Algunos de los usuarios comentaron que también han intentado la hazaña, pero sin mucho éxito. "Yo lo hice. Mi vecino de abajo no tiene Whatsapp y el de arriba fue borde", "Yo lo intenté hacer hace mucho tiempo y nadie contestó", son algunos de los comentarios.

Otros se rieron de la repentina situación: "Tu vecino de número no tiene muchas luces...", "Qué turbio que te hable alguien así", "Lo mejor cuando le pregunta cómo has conseguido mi número", escribieron algunos.

Entre tantos comentarios, salió a la luz que no es la primera vez que sucede esto en internet. "Yo tuve una época que me llamaba un número como el mío con el último número distinto... Nunca lo cogí qué cringe" o "A mí me lo hicieron me enviaron un guasap", expusieron algunos internautas.