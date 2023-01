"Me veía a mí misma desde arriba": los testimonios de cuatro personas que estuvieron a punto de morir

Uno de los grandes desafíos de la ciencia médica es saber qué ocurre en el cerebro los instantes inmediatamente anteriores a la muerte. Nadie ha vuelto para contarlo, pero por ahora tenemos los testimonios de las personas que estuvieron a punto de fallecer.

El Daily Mail ha publicado un reportaje en el que recoge los testimonios de cuatro de estas personas, que cuentan lo que recuerdan de esas experiencias cercanas a la muerte.

"Flotaba sobre una colina"

Duncan Seth-Smith, de 67 años, sufrió un paro cardíaco en 2005, cuando tenía 50 años. Recordó haber escuchado a los médicos preparar el desfibrilador mientras estaba inconsciente en el hospital, y uno dijo "otra vez" cuando se lo aplicaron.

Estuvo en la UCI durante cuatro días y justo antes de que le permitieran volver a casa, se sintió mareado y sufrió otro paro cardíaco, para el que le realizaron reanimación cardiopulmonar.

"Tengo un recuerdo vívido de flotar sobre una colina y mirar a la gente en trineo", dice. "Era una ladera rural local, pero no era conocida por los trineos y no era un lugar por el que hubiera pasado más tiempo aparte de conducir", añadió.

"Me desperté en la cama con un corte en la cara donde había golpeado un carrito cuando me desmayé. Las enfermeras dijeron que se necesitaron tres descargas de desfibrilador para que mi corazón se activara y recuperara el ritmo. Eso es todo lo que puedo recordar, aparte de preguntarle a mi esposa si estaba nevando, a lo que ella respondió que no", concluye.

"No era un lugar al que temer ir"

Después de ser picado por abejas varias veces en la cara y el cuello hace 21 años, Kevin Curtis, de 50, fue trasladado de urgencia al hospital. Curtis, ahora de 71 años, sufría de anafilaxia y estaba inconsciente pero "consciente de mi entorno".

Su presión arterial se había desplomado drásticamente y escuchó a un médico decir que si no conseguían epinefrina pronto, "lo más probable es que muera".

Durante el viaje en ambulancia al hospital, Curtis recuerda haber visto una luz brillante a un lado antes de sentir que el vehículo se había detenido. Dijo que podía escuchar a los paramédicos hablando de su "muerte inminente" y luego sintió "el dolor en mi cara" cuando lo sacaron de la ambulancia.

Curtis describió la sensación como "acercarse desde un área fría y oscura" a la realidad. Durante ese momento se sentía "sereno, no amenazado, una especie de fuera del cuerpo, tranquilo... el amor es lo mejor que puedo describir el momento general. Como resultado, no tengo miedo a la muerte", dice.

"No sé qué había al otro lado de la luz o qué pensamientos podría seguir teniendo y por cuánto tiempo, pero no era un lugar al que temer ir", concluye.

"Parecía estar en el aire, literalmente mirando hacia abajo"

Caroline Ghyselen tenía 19 años cuando casi muere tras atravesar el parabrisas de un coche. Mientras los médicos la trataban, Ghyselen dijo que tenía una "extraña sensación de mirar desde arriba a mí misma".

"Parecía estar en el aire, literalmente mirando hacia abajo. Pensé para mis adentros, uau esto es raro. El factor predominante fue la más asombrosa sensación de calma y serenidad y el sentimiento de pura alegría", dijo.

Ghyselen recuerda que "no estaba feliz" por tener que volver a su cuerpo porque sabía que tendría dolor y se enfrentaría a un largo proceso de curación. "Empecé a discutir y a decir una y otra vez 'No quiero volver, no quiero el dolor'. Lo siguiente que supe fue que la enfermera me frotaba el brazo y me decía 'no te preocupes amor, te daremos algo para el dolor'".

"Reconocí al cirujano de mi operación"

A Martin Holloway le extirparon 70 centímetros de su intestino en 2019 después de ser trasladado de urgencia al hospital gravemente enfermo. Le dijeron a su esposa que llevara a sus familiares al hospital para despedirse de él.

Mientras estaba "al borde de la muerte" y sometido a una cirugía, Holloway recordó lo que describió como "visiones o recuerdos" de lo que estaba sucediendo en la sala de operaciones.

Cuando despertó de la operación, el cirujano le dijo "No me vas a reconocer" pero él le dijo que sí. A una de las asistentes le dijo que sabía su nombre, la recordaba de pie a su lado, mirándolo a él y a otros alrededor de la habitación, y hablando con otros médicos.

"Pensé que las visiones eran mi imaginación bajo las drogas para el dolor, pero después de despertarme y reconocerla, no estaba tan seguro", dijo.