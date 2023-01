El hombre que lloraba porque la aerolínea no le daba a sus perros logra reencontrarse con ellos: "No pueden ser tratados como equipaje"

La desesperación de un turista en el aeropuerto de Estambul, Turquía, se hizo viral recientemente gracias a un vídeo que grabaron algunos de los presentes. El hombre lloraba frente al mostrador de su aerolínea porque no le dejaban ver a sus cuatro perros, que habían sido facturados en la bodega. Pero finalmente, el reencuentro fue posible.

El viajero en cuestión se llama Joao Paulo de Costa, un criador canino de Brasil y especialista en la raza Papillon que estaba haciendo escala en ese aeropuerto antes de llegar a su destino. Sin embargo, los trabajadores de su vuelo no le dejaban ver a sus mascotas durante ese tiempo que tenía que pasar allí, por lo que comenzó a gritar y llorar de impotencia al ver que los estaban tratando como simple equipaje facturado.

"¡Quiero ver a mis perros! ¡Enseñadme a mis perros ahora!", gritaba mientras los presentes le miraban, algunos sorprendidos y otros intentando consolarle. "¡Mis niños, mis niños!".

El turista terminó tirado en el suelo desconsolado ante la pasividad de los empleados, pero, finalmente, sí le dejaron verlos, tal y como él mismo ha confirmado en sus redes sociales.

"Nos intentaron separar. Fue una situación muy triste. Me desesperé solo de imaginar que os perdía. No sabía qué hacer. ¡Fue desesperante, pero al final, gracias a Dios, os recuperé!", escribió en TikTok para intentar justificar su desesperación.

"Claramente, podemos ver el absurdo y el desprecio que hicieron con mis hijos, nuestras mascotas de cuatro patas no merecen este trato, no pueden ser tratadas como equipaje u objetos", reclamó el brasileño en redes, donde aseguró que no sabía que se estaba grabando la escena y no tenía intención de que se viralizara su drama. "Todo esto sirvió para que todos vean cómo muchas veces es el traslado aéreo de nuestros perros".

"Perdí el contacto con ellos en el aeropuerto, en mi escala en Turquía. Gracias a Dios y a la Policía, los rescatamos", explicó. "No podemos aceptar este tipo de trato".

"Fue muy tormentoso, ¡pero lo bueno es que estamos bien! Y nos gustaría agradecer a todos el cariño", añadió en su publicación, donde dio la bienvenida a sus nuevos seguidores y explicó que suele publicar contenido de sus mascotas, varios perros Papillón.