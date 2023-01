Hay programas, escenas y personalidades que, por su ingenio, sorpresa o peculiaridad, han pasado a la historia de la televisión. Y, algunos de ellos, incluso lo han conseguido tras solo haber aparecido una vez en pantalla. Es el caso de Encarnita, la del baptisterio, y sus dos hermanos, los cuales salieron incluso en un examen.

La mujer y sus hermanos Josefina y Miguel enseñaron el baptisterio paleocristiano del Imperio Romano que heredaron de su abuelo en Las Gabias (Granada), y lo hicieron en 2006 en Callejeros. Debido a su pasión, sus palabras y sus cánticos, rápidamente se hicieron virales -cuando aún ni se había popularizado esa palabra-, y se convirtieron en todo un icono de la televisión.

Desgraciadamente, los tres ya fallecieron, pero su imagen sigue eterna, no solo por la escena que protagonizaron, sino porque han protagonizado imitaciones en otros programas, disfraces e incluso productos como posavasos.

Y la parte más histórica de su aparición en Callejeros también llegó a la docencia, tal y como José Luis, un profesor de FP, reveló en Twitter: "Hace tres años se me ocurrió poner esta pregunta en un examen".

"En la localidad de Las Gabias existe un baptisterio paleocristiano romano del siglo I y el abuelo de Encarnita lo descubrió a principios del pasado siglo arando con los mulos. Sabiendo estos datos, ¿en qué época de la Roma clásica se hizo?", decía la pregunta, que ofrecía tres opciones: "monarquía", "república" e "imperio". Obviamente, la respuesta era la última.

Especifico: el examen era de FPB, donde trabajaba más con tareas diarias y proyectos. De ahí la facilidad, el examen valía menos. — José Luis P. Cerón (@jotaelepc) January 24, 2023

"El examen era de FP Básico, donde trabajaba más con tareas diarias y proyectos. De ahí la facilidad, el examen valía menos", aclaró el usuario. Muchos aplaudieron su ingenio y originalidad, pero otros criticaron que incluyera una pregunta de este tipo. Por ello, quiso justificar su decisión.

Porque debemos acercar los centros de interés al alumnado. No todo es hacer una pregunta así pero a veces ayuda, calma nervios o da un empujón para que sigan. Incluso ayuda a entrar mejor en el temario. — José Luis P. Cerón (@jotaelepc) January 26, 2023

"No todas mis preguntas son así. Mi nivel de exigencia va acorde al curso, al alumnado, los contenidos... Y, a veces, me tomo una pequeña licencia como la del baptisterio", tuiteó en un hilo. "Debemos acercar los centros de interés al alumnado. No todo es hacer una pregunta así, pero a veces ayuda, calma nervios o da un empujón para que sigan. Incluso ayuda a entrar mejor en el temario".

Respecto a ese curso de FPB: un grupo con poca motivación, con una puerta abierta a seguir formándose, con una visión del mundo muy cerrada. Fue un privilegio no solo darles Comunicación y Sociedad, sino también enseñarles a entender qué pueden aportar. — José Luis P. Cerón (@jotaelepc) January 26, 2023

"Introducir la lírica de Garcilaso pidiéndoles que escriban una carta a su pareja ficticia de amor o usar un capítulo de Los Simpson para hablar de la retrospección y la anticipación en la narrativa son recursos para llegar mejor a los saberes", defendió José Luis.