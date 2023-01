Una inglesa se da cuenta de que su perro no es desobediente, sino que solo hace caso si le habla en español

Una mujer que pensaba que su perro adoptivo era muy desobediente, descubrió la conducta del animal se debía a que solo entendía español. Ariana Giampietro, de 26 años, estuvo cuidando a Monty, un perro cachorro, durante una semana y no podía llegar a entender por qué ignoraba sus órdenes.

Ariana cuenta que este American Pitbull terrier de raza mixta se portaba bien, pero que no se llegaba a sentar cuando ella se lo pedía. Cuando preguntó en el refugio donde lo acogió por qué podría estar pasando eso, descubrió que anteriormente había vivido en una granja con una familia española, y resultó que solo entendía palabras en español.

Ariana buscó la palabra en español 'siéntate' y 'vamos' y cuando las dijo en voz alta, Monty inmediatamente supo qué hacer. Sorprendida, Ariana descubrió que su peludo sabe muchas palabras más en español y no es que no le estuviera haciendo caso, si no que no le estaba entendiendo.