La emotiva felicitación de cumpleaños de una chica a su único espectador en Twitch se gana el corazón de miles de 'streamers'

La plataforma streaming Twitch ha ido ganando terreno y se ha convertido en uno de los soportes de muchos youtubers. Cada vez más son los usuarios que quieren probar suerte en este nuevo mundo, como es el caso de esta streamer que pasó de tener un seguidor a acumular más de 60 mil gracias a la emotiva felicitación de cumpleaños que le hizo a su, en aquel entonces, único fan.

Aunque alcanzar el éxito en esta plataforma no es una tarea fácil, el bonito gesto que tuvo el pasado mes de diciembre la chica con un seguidor, permitió que tocara el corazón de miles de personas en la red social. La estadounidense desconocía al joven que, por curiosidad, entró a su canal. Sin embargo, entabló una conversación con él.

Algunas de las preguntas del joven fueron acerca de la salud de la streamer, quien le confesó que tiene deformada la columna vertebral y eso, a su vez, deriva en varios problemas motores importantes.

Por su parte, el chico le comentó que su día no había sido el mejor, sobre todo porque era su cumpleaños y nadie le había felicitado. Una confesión que tocó la fibra sensible de la estadounidense y enseguida entonó la canción de feliz cumpleaños. El gesto de la chica fue muy significativo para el joven y no dudó en regalarse cien dólares y varias suscripciones.

El joven se sentía tan agradecido con la estadounidense que difundió varios de sus streams para que ella triunfara en los directos. Es tanto así que uno de los vídeos que el chico compartió en TikTok se viralizó y provocó que muchos espectadores entraran al canal de Twitch de la streamer para seguirla, consiguiendo más de 60 mil seguidores.