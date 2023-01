La aplastante respuesta de una chica al insistente chico que quería ligar con ella por las redes: "Muy fan"

Una usuaria de internet ha difundido la conversación que inició un chico con su hermana en la que intentaba ligar con ella. Una breve charla entre ambos que no pasa de ahí pese a la insistencia del joven, que recibe una inapelable respuesta por parte de su interlocutora que ya se ha hecho viral en las redes sociales. para ligar con ella.

"Sé que me vas a decir que no, pero mira, me gustaste desde el primer momento que te vi", arranca. "¿Me respondo yo solo mejor?", añade, provocando la respuesta de la joven que, ya de por sí, es muy clara: "La verdad no me pasa (lo mismo) por desgracia, ya que no me siento de la misma forma".

"No te entiendo, ¿eres lesbiana?", reacciona él sorprendido. "No me gustas y ya", sentencia ella. "Porque no te conozco", añade. Algo a lo que se agarra él. "Si me conocieras, a lo mejor".

conversacion real de 1pibe y mi hermana,, estoy llorando pic.twitter.com/rD2nAR40cw — 🙃 (@arobaralchin0) January 16, 2023

"Pues no sé", afirma la joven, que, de nuevo, vuelve a ser clara: "No eres mi tipo". Algo que no sirve de nada, ya que él vuelve a insistir y le pregunta si no le gusta por ser feo. "No", aclara ella.

Entonces, este hace una última pregunta que acaba con la paciencia de la joven: "¿Entonces?". La respuesta de ella, aplastante, está causando furor en las redes sociales con más de 80 mil 'me gusta': "Porque me gustan los negro y tú no lo eres. No eres mi tipo y ni te conozco", sentencia.

