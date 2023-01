Camarón, la perdiz enamorada del flamenco: "Con el ruido de la guitarra se viene arriba"

Las perdices emiten un sonido gutural y repetitivo llamado aguileo cuando se encuentran en una situación de peligro. Sin embargo, con esta perdiz macho de dos años ocurre todo lo contrario. Camarón vive en Almería y, desde que escucha los acordes de una guitarra, empieza a entonar con su característico canto.

Juan Carlos, dueño de la perdiz, explicó que acogió al garbón desde que era muy pequeñín y, a medida que el ave se iba adaptando al entorno, la empezó a dejar suelta por casa. Un día, mientras él tocaba la guitarra en el salón, Camarón comenzó a cantar, "como si con el ruido de la guitarra se viniera arriba".

El hombre cuenta que le puso el nombre del reconocido cantante de flamenco Camarón de la isla porque al garbón le encanta cantar todo el rato al son del flamenco. "Empezó cantando en mi mano", confesó. Atónito ante la situación, el dueño quería comprobar el talento de su perdiz, así que llamó a Kevin Sierra, un guitarrista de Tabernas que había actuado con diferentes cuadros de flamencos.

El guitarrista estaba asombrado ante la capacidad del garbón. "Cuando la vi aluciné", expresó. Al principio Camarón estaba un poco extrañado, pero, en seguida, se animó e incluso cantó en el hombro de Kevin. "Cuando yo tocaba se arrancaba", dijo.

Esto no es todo. Lo que más impresionó a Kevin fue que Camarón se adaptara a los cambios de ritmos que hacía con la guitarra. "Me acoplaba a ella o cambia el palo por malagueñas. Si me ponía por bulerías, la perdiz no paraba y se le ponía el cuello hinchado que parecía de verdad estar cantando bulerías", explicó el guitarrista.

El momento era tan único e irrepetible grabaron la sesión en un vídeo. "Ha sido la actuación más original que he realizado. He tocado para muchas personas, pero nunca para un animal... y, mucho menos, un animal que encima me responda", desveló Kevin. Por su parte, el dueño afirmó que el garbón "canta que da alegría verlo" y si, además, escucha flamenco no hay quien lo calle.