Los Morancos hacen su versión de la canción de Shakira, en la que imitan a Clara Chía respondiendo: "Claramente te has picado"

El dúo cómico de Los Morancos, formado por los hermanos César y Jorge Cadaval, ha hecho su propia versión de la canción de Shakira y Bizarrap, la ya viral BZRP Music Sessions #53, a la que han llamado MRNCS Music Sessions #50ypique.

En el tema, que tiene su propio videoclip, la protagonista es Clara Chía, a la que encarna Jorge Cadaval. Imitando la ambientación del clip original, el humorista se viste como una jovencita, incluida peluca rubia y ropa juvenil.

"Shakira que te pasó / Para escribirnos / A los dos esa canción", comienza la canción, en la que la supuesta Clara le dice a la cantante colombiana: "Clara mente te has picado / Y conmigo Shaki la has cagado".

La cantante del vídeo cómico sigue quejándose, siempre imitando la métrica y las rimas de la canción original. "No me gusta lo que me ha dicho / Que soy un Casio / Que soy un Twingo".

En esta versión en lugar de Bizarrap el que se pone a los mandos de la consola de grabación y el teclado es el propio Piqué, al que imita César Cadaval. "Tu tranquila no te compliques / Déjala a ella que te critique", le dice Piqué, que añade, "Lo digo pa' que la mierda / A mi no me sal-piqué", añade en esta parodia de la canción del momento.