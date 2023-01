Recibe un paquete en Vinted que se hace viral gracias a su envoltorio: "No puedo con la simulación"

Es primordial que, al comprar un producto por internet, este llegue a su destino en condiciones. Los usuarios de las plataformas de venta de segunda mano lo saben, aunque, curiosamente, a veces se toman la libertad de mandar los envíos de formas un tanto extravagantes.

Esto es lo que ha dejado ver el usuario de Twitter Izan Hermida, que ha publicado un tuit sobre su experiencia en Vinted que rápidamente se ha vuelto viral.

Habitualmente, este espacio se utiliza para comprar y vender ropa y accesorios a los que se les quiere dar una segunda vida, un sistema que los internautas aprovechan para deshacerse de productos que ya no quieren o no necesitan. Y lo mismo puede suceder con su envoltorio.

la de vinted enviándome el paquete en una caja de san jacobos no puedo con la simulación pic.twitter.com/XiGA71yY5k — izan ❦ ゚. ✧ (@izanhermidaa) January 12, 2023

En este caso, el tuitero ha recibido su pedido dentro de una caja de San Jacobos, lo que demuestra que prácticamente cualquier objeto puede ser aprovechado para proteger una prenda, sin gastar dinero en un sobre o una caja de cartón.

"La de Vinted enviándome el paquete en una caja de San Jacobos. No puedo con la simulación", reza su tuit, que incluye una fotografía del cartón.

El post cuenta con más de 15.000 'me gusta' y recoge vivencias de otros usuarios que, como Izan, han pasado por situaciones parecidas.

"A mí me llegaron a enviar uno en una caja de galletas de dinosaurios", "a mí me enviaron una vez una sudadera en una bolsa del Burger King" o "a mí me lo mandaron en una caja de galletas María" son algunos de los mensajes.