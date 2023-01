Hecha la ley, hecha la trampa. Quizá es lo que pensaron algunos empresarios chinos a los que una reciente ley del gobierno de China afectó notablemente, haciendo disminuir sus ventas y su llegada al público.

En las redes sociales chinas son muy populares los canales de venta online en directo, en los que se transmite un vídeo en el que se van mostrando los productos y desde el que el cliente, si lo desea, puede comprar alguna de las cosas que se están mostrando, normalmente, ropa y accesorios.

Pero según publican medios chinos con cuentas en Twitter, recientemente el gobierno chino dictó una ley para proteger la moral que promulgaba que las mujeres que usaran lencería en una transmisión corrían el riesgo de ser acusadas de "difundir contenido obsceno", por lo que los canales que se dedicaban a la venta de ropa interior de mujer tuvieron que reinventarse.

Mostrar la lencería en maniquíes o en perchas podría no dar una idea suficientemente clara de cómo quedan, por lo que los anunciantes buscaron un vericueto: la ley dice que las mujeres no pueden aparecer en ropa interior... pero no dice nada de los hombres.

Así, según informa una cuenta de Twitter dedicada a llevar a esa red social (que no está disponible en China) las idas y venidas del país asiático, algunas cuentas de venta online están usando a modelos masculinos delgados y estilizados para que se pongan y luzcan la ropa interior. Al menos, hasta que el Gobierno lo detecte, pues la feminización masculina también está prohibida.