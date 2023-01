Así reaccionó la exmujer del ganador de un bote de 83 millones de euros en Euromillones

El sorteo de Euromillones se celebra cada martes y cada viernes. Empezó a ponerse en juego desde el mes de febrero de 2004 en París y en él participan ciudadanos de España, Suiza, Francia, Irlanda, Reino Unido, Portugal, Austria, Bélgica y Luxemburgo.

Como mínimo, hay un bote garantizado de 17 millones de euros, pero si nadie se lo lleva, se va acumulando hasta, a veces, alcanzar cifras que te cambian la vida para siempre.

Es lo que le ocurrió en marzo de 2019 a Ade Goodchild, un obrero galés pero residente en Hereford, Inglaterra, que se llevó entonces un premio de 83 millones de euros.

"Tengo 58 años y llevo 24 años trabajando en la misma fábrica. Ahora quiero comprarme una casa con piscina y viajar por todo el mundo", dijo entonces el afortunado jugador.

Curiosamente, Ade Goodchild llevaba poco tiempo divorciado cuando logró el bote de Euromillones. Su exmujer, Suzanna Jeffcott, que estuvo casada con él más de 20 años, no pudo sino tomárselo con filosofía.

"No voy a darme la vuelta y decir que yo también me lo merezco. Hemos tenido nuestra vida juntos, nos separamos y ahora ha ganado este dinero, así que buena suerte para él. Espero que encuentre la felicidad que necesita y quiere en la vida, pero tiene que estar atento a posibles cazafortunas que quieran aprovecharse", dijo la mujer en declaraciones a The Sun.

Su ex lo tiene claro: "Aunque no creo que el dinero me vaya a convertir en una persona más atractiva, por supuesto que me va a cambiar. No soy de esos que va diciendo que seguirán haciendo la vida igual".